شكرا لقرائتكم خبر عن 99 يوماً تجمع «الأبيض» استعداداً لتصفيات المونديال وكأس العرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اجتماع الرابطة والأندية لبحث أجندة الموسم المقبل يؤكد دعم المنتخب

التجمع الأول لمنتخبنا من 26 أغسطس حتى 7 سبتمبر

دبي: علي نجم

قدم المدير الفني لمنتخب الإمارات الوطني لكرة القدم الهولندي فان مارفيك، برنامج التجمعات التي سيخوضها «الأبيض» خلال الموسم الكروي الجديد الذي ينطلق في 19 أغسطس/آب المقبل، وتمتد حتى منتصف يونيو/حزيران 2022.

وقدم مسؤولو المنتخبات مواعيد التجمعات التي سيخوضها «الأبيض» خلال الموسم وتتضمن المشاركة في المرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، إلى جانب المشاركة في بطولة كأس العرب التي ستلعب في الدوحة ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وسيكون التجمع الأول لمنتخبنا بداية من 26 أغسطس/آب، لغاية السابع سبتمبر/أيلول المقبلين.

ويتوقع أن يخوض الأبيض خلال تجمع سبتمبر، مباراتين دوليتين ضمن أولى جولات الدور الثالث من التصفيات التي ستقام يومي 2 و7 منه.

أما التجمع الثاني فسيكون في 30 سبتمبر/أيلول لغاية 12 أكتوبر/تشرين الأول المقبلين، على أن يلعب منتخبنا خلالها مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المونديالية يومي 7 و12 منه.

أما في نوفمبر/تشرين الثاني، فسيخوض منتخبنا التجمع الثالث، بداية من 4 منه، لغاية 16، على أن يلعب خلالها مباراتين يومي 11 و16.

وستتخلل التصفيات المونديالية مرحلة من التوقف، إلا أن «الأبيض» سيكون على موعد مع تجمع ومشاركة «دولية إقليمية»، حين يخوض منافسات كأس العرب بتجمع يبدأ في 22 نوفمبر/تشرين الثاني لغاية 18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين.

وسيتواصل الارتباط الدولي مع تحديد إقامة أيام الفيفا في يناير/كانون الثاني، حيث سيدخل المنتخب تجمعاً بداية من 20 منه ولغاية الأول فبراير/شباط 2022، على أن يخوض مباراتين دوليتين في 27 يناير، والأول من فبراير.

أما تجمع مارس/آذار فسيمتد خلال الفترة من 17 مارس لغاية 29 منه، ويخوض الأبيض مباراتين خلال أيام الفيفا في 24 و29 منه.

أما التجمع الأخير، فسيمتد خلال الفترة من 30 مايو/أيار، لغاية 14 يونيو/حزيران، وهي الفترة التي ستشهد خوض 4 مباريات في أيام الفيفا المحددة في الثاني والسادس والعاشر و14 منه.

وبناء على الروزنامة التي ستتم مناقشتها مع الأندية في الوقت الراهن، سيكون الموسم الجديد حافلاً بالتجمعات الدولية لمنتخبنا الأول والتي قد تصل إلى 99 يوماً، وفق الروزنامة التي تم تعميمها على الأندية.

وكان التصنيف الصادر قبل يومين من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد شهد تقدم منتخبنا إلى المركز السابع آسيوياً، مما أسهم في وضعه في المستوى الثالث، إلى جانب المنتخب السعودي، قبل سحب قرعة الدور الثالث من التصفيات في الأول من الشهر المقبل.

وجاء في المستوى الأول اليابان وإيران، وأستراليا وكوريا الجنوبية (المستوى الثاني)، والعراق والصين (المستوى الرابع)، وعمان وسوريا (المستوى الخامس)، وفيتنام ولبنان (المستوى السادس).

دعم المنتخب

من جهة أخرى، بحثت رابطة المحترفين الإماراتية مقترح أجندة بطولات المحترفين لكرة القدم للموسم المقبل 2021-2022، وذلك خلال الاجتماع الدوري الخامس الذي عقدته مع المديرين التنفيذيين في الأندية.

وأقيم الاجتماع بحضور حسن طالب المري عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية ورئيس اللجنة الفنية، ووليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة، وممثلي الأندية ال14 التي ستشارك في الموسم المقبل 2021-2022.

وتمت في الاجتماع مناقشة مقترح أجندة الموسم الرياضي المقبل، بحضور ممثلي الإدارات الفنية في الأندية، والذي تم إعداده عبر عدة اجتماعات تنسيقية مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، ومراعاة لطلبات مدرب المنتخب ولجنة المنتخبات، حيث سيبدأ الموسم في 19 أغسطس/آب المقبل، قبل انطلاق التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وأكدت الرابطة والأندية أهمية دعم مسيرة المنتخب كأولوية وطنية، ووفق الغايات التي تتطلع إليها منظومة الاحتراف في كرة القدم الإماراتية، ليكون «الأبيض» في الواجهة القارية والعالمية.