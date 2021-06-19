شكرا لقرائتكم خبر عن ألتراس بارما لبوفون: غادرت مرتزقاً وعليك التعويض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

بدت عودة النجم الإيطالي جيانلوجي بوفون (43 عاماً) إلى ناديه الأول وتوقيعه يوم الأربعاء الماضي لبارما كختام مسك لقصة ساحرة، لكن ليس هكذا الحال لمشجعي نادي الدرجة الثانية الذين تابعوا من على شاشات التلفاز عودة حارسهم من اليوفنتوس بعد 20 عاماً.

وعلق ألتراس بارما لافتة الجمعة على بوابة النادي كتبوا عليها: «غادرت مرتزقاً ولا يمكنك العودة بطلاً، أكرم قميص بارما».

بوفون بقميص بارما

وبدأ بوفون، واحد من أفضل الحراس في العالم، مسيرته كلاعب ناشئ بسن ال13 في بارما عام 1991 ودشن اللعب في ال«سيري أي» بسن ال17 ورسخ شهرته بمساعدة بارما على حصد لقب كأس أوروبا وكاس إيطاليا موسم 1998-1999.

ورغم ذلك النجاح المدوي الذي دفع اليوفنتوس لخطفه، لم يغفر مشجعو بارما رحيل نجمهم ووصفوه بالمرتزق بعدما دفع اليوفي فيه 33 مليون إسترليني ليكون أغلى الحراس سعراً في زمانه.

ويتطلع بوفون، بطل العالم 2006، لرد الدين لبارما من خلال مساعدته في العودة لل«سيري أي» بعد هبوطه هذا الموسم، وقال خافيير ريبالتا، المدير الرياضي للنادي: «من أول لحظة تحدثت فيها مع جيجي عن العودة لمعت عيناه وعرفت أنه ما يزال عاشقاً للنادي، هو ملتزم ويريد العمل ويعرف أن بارما بيته الأول ونشعر بالفخر لأننا سنعتمد عليه».