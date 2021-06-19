شكرا لقرائتكم خبر عن بطل السباحة لوكتي يفشل في التأهل إلى أولمبياد طوكيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو - رويترز

تلقت آمال رايان لوكتي ضربة مؤلمة بعد فشله في التجارب الأمريكية المؤهلة إلى منافسات السباحة في أولمبياد طوكيو، فيما تأهل رايان ميرفي البالغ عمره 25 عاماً مرة أخرى بفضل ثنائية منافسات الظهر.

وكان لوكتي، الحاصل على ست ذهبيات أولمبية، والذي غادر أولمبياد ريو بسبب تورطه في فضيحة تخريب محطة وقود، يأمل في المشاركة الخامسة في الألعاب من أجل التعويض، لكنه احتل المركز السابع في نهائي سباق 200 متر سباحة متنوعة.

وأبلغ لوكتي البالغ عمره 36 عاماً صحفياً بعد السباق في أوماها، أن "هذه ليست نهاية الطريق. هناك الكثير الذي أريد تحقيقه في رياضة السباحة، سواء كان داخل أو خارج حوض السباحة".

وفاز مايكل أندرو (22 عاماً) بالسباق بزمن دقيقة واحدة و55.44 ثانية، كما تأهل في سباق 100 متر سباحة للصدر.

وسيكون لدى ميرفي فرصة للدفاع عن لقبي سباحة الظهر بعد فوزه في ريو، إذ انتصر في سباق 200 متر بزمن دقيقة واحدة و54.20 ثانية.

وحجزت آبي فيتزيل البالغ عمرها 24 عاماً مكانها في طوكيو بالفوز في سباق 100 متر حرة بزمن 53.53 ثانية.

كما تفوقت آني لازور (26 عاماً) على زميلتها في التدريبات ليلي كينج البطلة الأولمبية في سباق 200 متر سباحة للصدر بزمن دقيقتين و21.07 ثانية، لتتأهل إلى الأولمبياد لأول مرة على الإطلاق بعد أسابيع من وفاة والدها.

وقالت لازور: "الشهران الماضيان كانا صعبين بالنسبة لي، ولم أكن لأفعل ذلك دون (كينج). هي من أعادتني إلى التدريبات كل يوم، أنا ممتنة لها".

وأنهت كينج السباق متأخرة بفارق 0.68 ثانية، وستتاح لها فرصة الدفاع عن لقبها.

وفي تصفيات 800 متر حرة للسيدات، فازت كاتي ليديكي البطلة الأولمبية خمس مرات بسهولة بزمن ثماني دقائق و16.61 ثانية، فيما انتصر كاليب دريسل في قبل نهائي 100 متر فراشة بزمن 49.76 ثانية.