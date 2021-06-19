مراسل بي إن سبورتس: تأجيل مباراة الترجي والأهلي لمدة 30 دقيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن نافع بن عاشور، مراسل بي إن سبورتس في تونس، تأجيل مباراة الترجي والأهلي لمدة 30 دقيقة، في اللقاء المقرر إقامته على ملعب "حمادي العقربي"، ضمن ذهاب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء قرار التأجيل عقب الاجتماع الذي ضم كلا من: الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، والمنسق رياض بن نور، مدير الكرة في الترجي، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الـ6:30 بتوقيت القاهرة، بدلاً من الـ6 بعد قرار تأجيل اللقاء نصف ساعة.

وشهدت مدرجات ملعب المباراة برادس تعرض عدد كبير من الجماهير لحالات إغماء بعد قيام الأمن التونسي بإطلاق الغاز المسيل للدموع للسيطرة على أحداث شغب جماهير الترجي.

وسقطت بعض الجماهير من المدرجات، كما تعرض العديد منهم للإغماء، بسبب تعرضهم للاختناق، وعدم قدرتهم على التنفس بسبب الغاز المسيل للدموع.

وكانت قوات الأمن التونسية قامت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع للسيطرة على شغب جماهير نادي الترجي في المدرجات.