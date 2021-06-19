يورو 2020.. البرتغال 1-0 ألمانيا.. رونالدو يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة المنتخب البرتغالي ضد نظيره الألماني على ملعب "أليانز آرينا" في قمة مباريات المجموعة السادسة بالجولة الثانية من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وكان المنتخب البرتغالي فاز على نظيره المجري بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، فيما خسر المنتخب الألماني بنتيجة 1-0 على يد نظيره الفرنسي الذي تعادل بهدف لمثله في الجولة الثانية أمام المجر قبل قليل.

ولم يشهد تشكيل منتخبي البرتغال وألمانيا في المباراة أي تغييرات عن مباراتيهما الافتتاحية في البطولة.

ملخص المباراة:

دخل المنتخب الألماني في أجواء المباراة مبكرًا وسجل هدفا بعد مرور خمس دقائق فقط لكن ألغاه الحكم، حيث أرسل توني كروس عرضية رائعة داخل المنطقة ليحولها توماس مولر داخل شباك الحارس روي باتريسيو، لكن تم إلغائه بداعي تسلل سيرجي جنابري الذي تداخل في اللعبة.

وافتتح المنتخب البرتغالي التسجيل في الدقيقة الـ15 إثر هجمة مرتدة قادها بيرناردو سيلفا لينطلق نحو منتصف ملعب ألمانيا ويرسل الكرة إلى ديوجو جوتا الذي مررها إلى كريستيانو رونالدو داخل منطقة الست ياردات ليودعها بسهولة داخل الشباك الخالية من الحارس.

وفي الدقيقة الـ35، تمكن منتخب ألمانيا من إدراك التعادل بعدما أرسل جوشوا كيميتش عرضية داخل منطقة الجزاء ليحولها المدافع روبن دياز بالخطأ في مرماه.

وبعد مرور أربع دقائق قلب المنتخب الألماني الطاولة وتقدم في النتيجة إثر هدف عكسي آخر من المنتخب البرتغالي بعدما سدد افائيل جيريرو الكرة بالخطأ في شباك زميله روي باتريسيو.

تشكيل البرتغال: روي باتريسيو، نيلسون سيميدو، بيبي، روبن دياش، رافائيل جيريرو، ويليام كارفاليو، دانيلو بيريرا، برونو فيرنانديز، بيرناردو سيلفا، ديوجو جوتا، كريستيانو رونالدو.

تشكيل ألمانيا: مانويل نوير، ماتياس جينتر، ماتس هوملز، أنتوني روديجير، جوشوا كيميتش، إلكاي جوندوجان، توني كروس، روبن جوسينس، كاي هافيرتز، توماس مولر، سيرجي جنابري.

وانتظروا ملخصا للمباراة فور نهايتها..