قناة الأهلي: وليد سليمان وعم حارث تعرضا للإغماء.. ورئيس الترجي ينزل الملعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت قناة الأهلي كواليس إطلاق الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع، قبل مواجهة الترجي والأهلي، مشيرا إلى أن وليد سليمان، لاعب الفريق، وعم حارث، عامل غرفة خلع الملابس، تعرضا للإغماء.

ويحل الأهلي ضيفا على الترجي في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ومن المقرر انطلاق المباراة في تمام الساعة الـ6 مساءً وسط حضور جماهيري.

وكان لاعبو الأهلي غادروا ملعب حمادي العقربي برادس بسبب تعرضهم للاختناق وعدم قدرتهم على التنفس بعد إطلاق الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع للسيطرة على شغب جماهير الترجي في المدرجات.

ووفقا لفاروق صلاح، مراسل قناة "الأهلي"، فإن وليد سليمان وعم حارث تعرضا للإغماء بسبب الاختناق بالغاز المسيل للدموع في الملعب.

وأضاف أن الجنوب إفريقي فيكتور جوميز، حكم المباراة، يجري اتصالات ببعض مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، ويرفض نزول اللاعبين إلى الملعب بسبب تجاوز عدد الجماهير المسموح به في الملعب.

وأشار مراسل الأهلي إلى أن عدد الجماهير في الملعب تجاوز المسموح به، حيث يزيد عن 5000 متفرج، وحدثت حالات إغماء بين بعض جماهير الترجي بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع.

ونزل حمدي المدب، رئيس الترجي، إلى أرضية ملعب حمادي العقربي للسيطرة على شغب جماهير ناديه.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل تسهيل مهمته في مباراة العودة المقرر إقامتها بالقاهرة يوم 26 من الشهر الجاري.