تشكيل قمة البرتغال وألمانيا في يورو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يقود كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي فريقه في مواجهة منتخب ألمانيا المقامة على ملعب "أليانز آرينا" في قمة مباريات المجموعة السادسة بالجولة الثانية من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وكان المنتخب البرتغالي فاز على نظيره المجري بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، فيما خسر المنتخب الألماني بنتيجة 1-0 على يد نظيره الفرنسي الذي تعادل بهدف لمثله في الجولة الثانية أمام المجر قبل قليل.

ولم يشهد تشكيل منتخبي البرتغال وألمانيا في المباراة أي تغييرات عن مباراتيهما الافتتاحية في البطولة.

وجاء تشكيل البرتغال كالتالي:

في حراسة المرمى: روي باتريسيو.

الدفاع: نيلسون سيميدو، بيبي، روبن دياش، رافائيل جيريرو.

الوسط: ويليام كارفاليو، دانيلو بيريرا، برونو فيرنانديز.

وفي الهجوم: بيرناردو سيلفا، ديوجو جوتا، كريستيانو رونالدو.

وجاء تشكيل ألمانيا كالتالي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: أنتوني روديجير، ماتس هوملز، ماتياس جينتر.

الوسط: جوشوا كيميتش، إلكاي جوندوجان، توني كروس، روبن جوسينس.

وفي الهجوم: كاي هافيرتز، سيرجي جنابري، توماس مولر.