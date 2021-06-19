"مباراة استثنائية".. فرنسا تتعادل مع المجر وسط أجواء مشتعلة في اليورو (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

من جديد، شهد ملعب "بوشكاش أرينا" في بودابست أجواء استثنائية واحتفالات مجنونة في مباراة جديدة بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، بين المجر وفرنسا.

وتعادل منتخب فرنسا "بطل العالم" أمام المجر بنتيجة 1-1، في مباراة الجولة الثانية للمجموعة السادسة بـ(يورو 2020)، في ملعب مدرجاته "كاملة العدد".

وتقدم المنتخب المجري بهدف سجله أتيلا فيولا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وتعادل أنطوان جريزمان للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 66.

وبهذه النتيجة رفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب، مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه نتيجة مباراة المنتخبين البرتغالي والألماني التي تقام في قوت لاحق من اليوم.

في المقابل حصد المنتخب المجري أول نقطة له في نسخة هذا العام من البطولة.

وفاز المنتخب الفرنسي في الجولة الأولى على نظيره الألماني بهدف نظيف، فيما خسر المنتخب المجري صفر / 3 أمام المنتخب البرتغالي.