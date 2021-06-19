بعد قليل.. الترجي - الأهلي.. التشكيل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الترجي والأهلي والمقام على ملعب "حمادي العقربي" ضمن ذهاب دور نصف النهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الترجي صعد لدور نصف النهائي عقب تخطي فريق شباب بلوزداد الجزائري بركلات الترجيح، في المقابل تفوق الأهلي على صنداونز بطل جنوب أفريقيا بنتيجة (3-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

تشكيل الترجي: المعز بن شريفية - إلياس الشتي - عبد القادر بدران - محمد علي اليعقوبي - حمدي النقاز - فيسيني كوليبالي - محمد علي بن رمضان - عبد الرؤوف بن غيث - وليام توجوي - حمدو الهوني - خالد عبد الباسط.

تشكيل الأهلي: محمد الشناوي - أكرم توفيق - علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - أليو ديانج - عمرو السولية - حمدي فتحي - طاهر محمد طاهر - صلاح محسن - محمد شريف.

تابعونا لمعرفة أحداث المباراة فور بدايتها..