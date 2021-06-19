مدرب الرجاء: مواجهة بيرامديز صعبة.. ولن يتأثر اللاعبين بالعروض

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال المدير الفني لفريق الرجاء المغربي، لسعد الشابي، إن مباراتهم أمام نظيرهم بيراميدز ستكون صعبة للغاية؛ إذ سيواجهون فريقًا قويًا.

ويلتقي الرجاء نظيره بيراميدز عند التاسعة من مساء يوم غد الأحد ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

وأضاف الشابي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراتهم أمام بيراميدز الذي عُقد اليوم السبت:"المباراة ستكون لها قيمة كبيرة كونها بدور نصف نهائي البطولة وأمام فريق قوي تأهل مرتين متتاليتين لهذا الدور نصف النهائي وأتمنى العودة بنتيجة تمكني من التأهل للنهائي".

وأشار المدير الفني لفريق الرجاء المغربي، إلى أن نتيجة مباراتهم أمام براميدز في دور المجموعات والفوز ذهابًا وإيابًا لن تؤثر على مجريات دور نصف النهائي، قائلاً:"لم أكن حينها المدير الفني للفريق كما أن مباريات المجموعات بـ ٣ نقاط في كل مواجهة يسعى الفريق للفوز بها من أجل التأهل، ولكن الأدوار النهائية لها حسابات مختلفة".

وتابع لسعد الشابي:" بيراميدز فريق ممتاز وقوي ولديه مهارات رائعة وخاصة في القوة الهجومية والتحول من الدفاع للهجوم، ولكن بالطبع لديه بعض نقاط الضعف سأعمل على استغلالها في مواجهة الغد لتحقيق نتيجة تقربنا من الدور النهائي وجاهزون تمامًا للمباراة".

وأتم مدرب الرجاء تصريحاته بالإشارة إلى أن فريقه لن يتأثر بالأخبار المتداولة عن وصول عروض للاعبيه من أندية عربية خلال الانتقالات الصيفية الجارية، قائلاً:" هم أبناء النادي ولا توجد أي مشاكل على الإطلاق وتركيزهم الآن في الفوز بلقب الكونفدرالية".

وقال لاعب الرجاء، أسامة سكحان، خلال كلمته بالمؤتمر ذاته، إن فريقه مستعد لمباراة بيراميدز بروح معنوية عالية في ظل النتائج التي يحققونها في مختلف البطولات، مشيرًا إلى أن الفوز في مباراتي المجموعات على بيراميدز لا يعني مطلقًا أن فريقه ضمن التأهل والفوز في نصف النهائي.