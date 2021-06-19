تشكيل الترجي.. رباعي هجومي ضد الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي، التشكيل الذي سيلعب به مباراة الأهلي، في لقاء يأتي ضمن ذهاب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلجأ الشعباني برباعي هجومي في التشكيل بداية من الثلاثي المنتصف الهجومي الدولي الليبي حمدو الهوني وعبد الرؤوف بن غيث والإيفواري وليام توجوي، على أن يقود الهجوم الغاني عبد الخالد باسط.

ومن المقرر أن يلعب الترجي بطريقة مكونة من (4 - 2 - 3 - 1) على أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: المعز بن شريفية.

خط الدفاع: حمدي النقاز - محمد علي اليعقوبي - عبد القادر بدران - إلياس الشتي.

خط الوسط الدفاعي: فوسيني كوليبالي - محمد علي بن رمضان.

خط الوسط الهجومي: حمدو الهوني - وليام توجوي - عبد الرؤوف بن غيث.

خط الهجوم: عبد الخالد باسط.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب على ملعب "حمادي العقربي" برادس، في المقابل ستقام مباراة الإياب يوم السبت المقبل على ملعب "الأهلي we السلام".