جريزمان يواصل رقصاته بهدف في المجر من صناعة مبابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تقمص النجم أنطوان جريزمان لاعب المنتخب الفرنسي، دور البطولة بإحرازه هدف التعادل لمنتخب بلاده في شباك منتخب المجر ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وأحرز جريزمان هدف التعادل في الدقيقة 66 من عمر اللقاء، بعدما لعب لوريس حارس مرمى فرنسا كرة طويلة خلف دفاعات المجر وصلت عند مبابي الذي أرسلها عرضية أرضية شتتها دفاع المجر بالخطأ قابلها جريزمان بتسديدة قوية إلى داخل الشباك.

وعقب إحرازه لهدف التعادل، ذهب جريزمان إلى جماهير بلاده، وقدم رقصة جديدة للاحتفال بالهدف الذي سجله.

وعادل أنطوان جريزمان رقم ألان شيرار بإحرازه 7 أهداف في اليورو، ليصبح ثالث أفضل هداف في بطولة كأس أمم أوروبا.

وأصبح جريزمان على بُعد هدفين فقط من معادلة رقم مواطنه ميشيل بلاتيني صاحب الـ9 أهداف في بطولة كأس أمم أوروبا.

ووصل جريزمان للهدف رقم 38 هدفاً لمنتخب فرنسا في 93 مباراة.