المجر تصدم فرنسا بالتعادل وتخلط أوراق المجموعة السادسة

المنامة - ياسر ابراهيم - قدم منتخب المجر مباراة قوية أمام نظيره الفرنسي ليخلط أوراق المجموعة عقب اقتناصه التعادل.



أنعش منتخب المجر آماله بالتأهل إلى ثمن النهائي بعد تعادله مع ضيفه الفرنسي 1-1 على أرض ملعب بوشكاش أرينا في بودابست اليوم السبت في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة السادسة ضمن بطولة يورو 2020.



وظهر منتخب المجر بصورة مغايرة لتلك التي كان عليها في الجولة الأولى عندما خسر بثلاثية نظيفة أمام البرتغال، فيما استمرت معاناة فرنسا الهجومية رغم تجاوزها ألمانيا بهدف دون رد في الجولة الأولى.



وسيطر منتخب فرنسا على الشوط الأول إلا أنّه لم يشكل تلك الخطورة المطلوبة على أصحاب الأرض الأمر الذي عزز ثقة نجوم المجر في إمكانية خطف المباراة من أبطال العالم.



وجاء الهدف الأول مع الدقائق الأخيرة من الشوط الأول عندما ترجم جناح المجر فيولا تمريرة سالاي واخترق منطقة جزاء فرنسا مسجلاً هدفاً رائعاً (45+2).



وتحسن أداء وصيف بطولة أوروبا الماضية تدريجياً وتمكن أنطوان غريزمان من إدراك التعادل بعد مجهود فردي مميز للنجم كيليان مبابي (66).



ونجح غولاشي حارس لايبزيغ الألماني والمنتخب المجري في إبقاء الكفة متوازنة بتصديه للعديد من الكرات الخطرة وكان سبباً رئيسياً في اقتناص نقطة مهمة من رفاق مبابي.



ورفع منتخب فرنسا رصيده إلى أربع نقاط في الصدارة مؤقتاً مقابل نقطة وحيدة لمنتخب المجر الذي أصبح ثالثاً وذلك قبل مباراة البرتغال (3 نقاط) وألمانيا (دون رصيد) المقررة اليوم السبت.

المصدر: بي ان سبورت