شكرا لقرائتكم خبر عن شريف وصلاح في الهجوم .. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن يتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الأهلي الذي سيخوض مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، أمام فريق الترجي التونسي، المقرر إقامتها في السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.



خط الدفاع: على معلول وأيمن أشرف وبدر بانون وأكرم توفيق.



خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج.



خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، وصلاح محسن ومحمد شريف.



ويجلس على دكة البدلاء كل من: على لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود وحيد وأفشة وكهربا وحسين الشحات ووالتر بواليا ووليد سليمان.

ويخوض الأهلي مباراة الترجي الليلة؛ بهدف تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل تونس في عقر داره، لتسهيل مهمة الفريق خلال مباراة العودة المقرر إقامتها في بالقاهرة في السادس والعشرين من يونيو الجاري.

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قد أكد أنه يحترم فريق الترجي ومديره الفني، لكن الأهلي جاء إلى تونس؛ من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، ومواصلة مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا؛ لإسعاد جماهير النادي التي تعشق دائما المنافسة على الألقاب.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الترجي الذي عقد أمس الجمعة: «المباراة صعبة من الناحية الفنية، ونحن نكن كل احترام لفريق الترجي، وندرك خبراته وشعبيته في تونس، لكننا نؤمن أن لدينا فرصا للفوز بالمباراة هنا، لاستكمال مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا».