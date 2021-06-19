شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الرجاء: لن ننخدع بالفوز علي بيراميدز في دوري المجموعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال أسامة سكحان، لاعب نادي الرجاء المغربي، إن فريقه مستعد تمامًا لخوض مباراة بيراميدز، خاصة بعدما وفرت إدارة فريقه جميع الأمور والسفر إلى القاهرة بطائرة خاصة وفرت الكثير من الوقت والجهد بالنسبة للاعبين وأفراد الجهاز الفني، كما أن الروح المعنوية مرتفعة في ظل النتائج الأخيرة المميزة التي يحققها الفريق في مختلف البطولات.

وشدد لاعب الرجاء على أن الحالة المعنوية في أعلى مستوى، وأن فريقه يخوض جميع المباريات في الدوري وإفريقيا من أجل الفوز والتأهل إلى الأدوار التالية ومواصلة المسيرة في بطولة كأس الكونفيدرالية، وأنه لابد من العودة إلى المغرب بنتيجة جيدة تؤهله لبلوغ الدور النهائي ومواصلة المشوار نحو لقب البطولة.

وأكد لاعب الرجاء أن الفوز في مباراتي المجموعات على بيراميدز لا يعني مطلقًا أن فريقه ضمن التأهل والفوز على الفريق المصري، مشددًا على أنه فريق قوي للغاية، ويمتلك مجموعة مهمة من اللاعبين أصحاب الخبرات والمهارة في مختلف المراكز، وأن فريقه شاهد العديد من اللقاءات للفريق المنافس، وأنه مستعد لتلك المواجهة بكل قوة.