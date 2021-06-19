شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى يرفض العودة للزمالك بسبب كارتيرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تدرس اللجنة المؤقتة بنادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، إتمام صفقة تبادلية مع مسؤولى سموحة، برئاسة فرج عامر، تقضى بموافقة النادى الأبيض على بيع مصطفى فتحى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، المُعار في يناير الماضى إلى النادى السكندرى، مقابل انتقال حسام حسن، مهاجم سموحة، المُعار إلى نادى أهلى طرابلس حتى نهاية الموسم الجارى، فضلًا عن سداد مقابل مالى للنادى السكندرى يتم الاتفاق عليه بين إدارتى الناديين.

وعلمت «المصرى اليوم» أن «فتحى» يرفض العودة إلى القلعة البيضاء، في ظل استمرار باتريس كارتيرون، المدير الفنى، في الموسم المقبل، باعتبار أن اللاعب لم يشارك مع الفريق الأبيض خلال فترة تواجد المدرب الفرنسى، إلى جانب العلاقة الطيبة التي تربط اللاعب سواء بإدارة سموحة في الفترة الأخيرة أو بأحمد سامى، المدير الفنى للفريق السكندرى، يأتى هذا، في الوقت الذي رحب فيه «حسن» بالانضمام إلى القلعة البيضاء في حالة موافقة إدارة ناديه على انتقاله إلى الأبيض.

ووفقًا لمصدر مسؤول داخل اللجنة- رفض ذكر اسمه- فإن الفرنسى «كارتيرون» يفضل إتمام صفقة «حسن»، باعتبار أنه أحد المهاجمين المميزين في الدورى الممتاز، في ظل رغبة المدير الفنى في تدعيم مركز رأس الحربة، بعدما فشلت صفقتا مروان حمدى، القادم من المقاصة، وسيف الجزيرى، القادم من «المقاولون العرب»، في إثبات جدارتهما بالاستمرار مع الأبيض في الموسم المقبل.