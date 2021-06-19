شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إسرائيلية تكشف كيف خدع إداري نادٍ إسرائيلى محمد صلاح في 10 ثوانٍ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أثارت صورة محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني المصري ونادى ليفربول الإنجليزى مع إداري نادى بيتار الإسرائيلي في مدينة دبي الإماراتية، ردود فعل كبيرة خصوصًا بعدما أثارت صحيفة «one» الإسرائيلية كيفية حصول موشيه الماشي ادارى نادى بيتار على الصورة التذكارية مع النجم المصري.

حيث كشفت الصحيفة ان الصورة تعود لعدة أيام عندما تواجد اللاعب المصري والإدارى الإسرائيلي في أحد مراكز التأهيل البدنية وهو ما جعل المواطن الإسرائيلى يسارع في الحصول على الصورة التذكارية.

وأضافت أن موشيه خشي أن يرفض صلاح أخد صورة معه فلجأ إلى الكذب من أجل تحقيق هدفه.

ووفقا للصحيفة: إن الصورة التي التقطها الفرعون المصري محمد صلاح المتواجد حالياً في الإمارات، مع عضو إداري من نادي بيتار القدس الإسرائيلي في دبي، تمت بطريق الخداع الذي لم يستمر أكثر من 10 ثوان كان فيها صلاح الضحية.

وأضافت أن موشيه الماشي مساعد مئير حروش، المدير الاقتصادي لنادي بيتار القدس، قال لصلاح إنه من كولومبيا ويرغب في الحصول على صورة معه وهو ما جعل صلاح يوافق دون تردد.

ويتواجد محمد صلاح في الوقت الحالي في دبي، لقضاء عطلته الصيفية، بعد زيارته لمدينتى العلمين والجونة في مصر.

حيث استغل محمد صلاح عدم تواجد مباريات حالياً مع منتخب مصر، بعد انتهاء الموسم مع ليفربول، واتجه إلى دبي، بعد زيارته لأقاربه في مصر.

يُذكر أن محمد صلاح انتقد أفعال الكيان الصهيوني ضد فلسطين، بعد الهجوم العنيف في شهر مايو الماضي والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا من فلسطين.

حيث دعا نجم ليفربول رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، للتدخل من أجل إيقاف الاعتداء الغاشم على الشعب الفلسطيني من قِبل الكيان الصهيوني وخاصة ما يحدث في حي الشيخ جراح في القدس، وقيام الاحتلال بتهجير أهالي تلك المنطقة.

وكتب محمد صلاح عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “إنني أدعو جميع قادة العالم بمن في ذلك رئيس وزراء هذا البلد (بريطانيا)، الذي كان موطنًا لي طيلة السنوات الأربع الماضية إلى بذل كل ما في وسعهم للتأكد من توقف العنف وقتل الأبرياء على الفور”، مضيفاً، “لقد طفح الكيل”.