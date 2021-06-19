شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.. القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يواجه النادي الأهلي مضيفه نادي الترجي التونسي السبت 18 يونيو 2021 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، في مباراة ينتظرها جمهور الفريقين الأكبر في إفريقيا .

ويبحث العديد من مشجعي الأهلي والترجي عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي لمتابعة المباراة فضائياً أو عبر شبكة الإنترنت من خلال أحد الروابط بالبحث عن مشاهدة مباراة الأهلي والترجي .

تقام مباراة النادي الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا في الدور قبل النهائي اليوم السبت 19 يونيو الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة في استاد رادس، علي أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين المصري والتونسي الساعة مساء يوم السبت 26 يونيو بتوقيت القاهرة علي استاد السلام.

من المقرر أن تذاع المباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا حصريا عبر قنوات «beIN Sports HD 4» علي تردد:

علي القمر: نايل سات

تردد11054

معدل الترميز 27500 – 2/3

أقترب موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي من حسم التشكيل المقرر خوض مباراة الترجي في دوري أبطال أفريقيا في الدور النصف النهائي، ومن المتوقع ان يلعب النادي الأهلي المباراة بتشكيل يضم.

محمد الشناوي حارس مرمي

بدر بانون وأيمن أشرف وأكرم توفيق وعلى معلول

آليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية

طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد شريف