شكرا لقرائتكم خبر عن سيكسرز يهزم هوكس ويؤجل الحسم للمباراة السابعة بالقسم الشرقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فيلادلفيا - رويترز

تعافى فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز من انهياره الكارثي في المباراة الماضية، ليفوز 104-99 على مضيفه أتلانتا هوكس في قبل نهائي القسم الشرقي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأدرك سيكسرز التعادل 3-3، وسيملك فرصة حسم تأهله إلى نهائي الشرق عندما يستضيف المباراة السابعة يوم الأحد.

وبعد تقدمه بفارق 26 نقطة في الربع الثالث بالمباراة الخامسة، دخل سيكسرز الربع الأخير وهو يتفوق على هوكس بفارق 18 نقطة، وبات يملك فرصة حسم الفوز بنسبة 97.5 في المئة.

ففي 622 مباراة سابقة، خسر الفريق الذي يتقدم بفارق 18 نقطة على الأقل في بداية الربع الأخير، خمس مرات فقط، وجاءت السادسة يوم الأربعاء الماضي.

وبدأ هوكس المباراة وهو عازم على حسمها والتأهل لنهائي الشرق لأول مرة منذ 2015، وتقدم 6-0 ثم 20-8 بفضل ثماني نقاط من تراي يانج.

واستجمع سيكسرز رباطة جأشه ليقلص النتيجة إلى 29-22 في نهاية الربع الأول، واستهل الربع الثاني بإدراك التعادل 29-29 بعد أداء قوي من تايرس ماكسي وتوبياس هاريس.

لكن هوكس رد بعشر نقاط متتالية قبل أن يقلص سيكسرز النتيجة إلى 39-34، وتبادل الفريقان التسجيل لينتهي الشوط الأول بتقدم هوكس بفارق أربع نقاط.

وواصل سيث كري مستواه الرائع في هذه السلسلة وأحرز تسع نقاط في بداية الربع الثالث، وأضاف جويل إمبيد نقطتين وسط مشاهدة هوكس، ليتقدم الفريق الضيف 61-51.

وفي كل مرة نجح فيها هوكس في تقليص الفارق كان الرد يأتي سريعاً من سيكسرز الذي أنهى الربع الثالث متفوقاً 80-76، واستمر تفوق سيكسرز في بداية الربع الأخير إلى أن تقدم 94-87، وبعد ذلك أحرز هوكس رميتين ثلاثيتين ليقلص الفارق إلى نقطة واحدة مع تبقي أقل من دقيقتين على النهاية.

لكن ماكسي وإمبيد أعادا تفوق سيكسرز بخمس نقاط ولجأ هوكس إلى ارتكاب الأخطاء الشخصية لإيقاف الوقت، غير أن الفريق الضيف انتزع الفوز بعد نجاحه في تسجيل كل الرميات الحرة في الثواني الأخيرة.