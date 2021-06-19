نجوم الألعاب المائية يستعرضون مهاراتهم في اليوم الثالث لمهرجان الجونة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- محمود عبدالناصر:

تواصل فعاليات مهرجان "الجونة" للألعاب المائية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصري للشراع والانزلاق على الماء،الذي انطلق الخميس الماضي ويستمر حتى 20 يونيو الجاري.

ويضم المهرجان الذي يعتبر أكبر حدث دولي للرياضات المائية في مصر والشرق الأوسط، 4 مسابقات وهي: "ركوب الأمواج شراعيًا، وركوب الأمواج بالطائرات الورقية، والتزلج على الأمواج بالحبل، والإبحار".

واستعرض نجوم المهرجان خلال اليوم الثالث مهاراتهم فوق الماء حيث يشارك فيها أكثر من 150 لاعبًا يمثلون 7 دول مختلفة وهي: "مصر، بلجيكا، هولندا، ألمانيا، سويسرا، ليبيا، كازاخسان".

والتزمت إدارة المهرجان، بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية؛ لضمان حماية كافة المشاركين والمتابعين للمهرجان الدولي الذي يهدف لجعل مدينة الجونة على الخريطة الدولية للألعاب المائية.

ويأتي هذا المهرجان في إطار استراتيجية "أوراسكوم" للتنمية لدعم الرياضة والفن بما يتناسب مع إمكانيات المدن المتكاملة، من خلال العديد من الفعاليات مثل: "بطولة الجونة الدولية للإسكواش، ومهرجان الجونة السينمائي، وماراثون الجونة".

كما تهدف استراتيجية الشركة للتوسع في المسابقات والأحداث الرياضية لتشجيع السياحة الرياضية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم.

جدير بالذكر أن مدينة الجونة -وهي مدينة متكاملة مجهزة بكافة المرافق والخدمات التي تسهل في تنظيم الفعاليات المحلية والدولية على مدار 32 عامًا-، أصبحت مركزًا للفعاليات الرياضية والفنية المحلية والدولية، ووجهة مشرفة لمصر، ومثل يحتذى به في إقامة مختلف أنواع الفعاليات.

كما أن "الجونة" مدينة صديقة للبيئة ومجهزة بكافة المرافق والخدمات، ومجهزة أيضًا لاستضافة أحداثٍ بهذا الحجم نظرًا؛ لتوافر البنية التحتية للرياضات المائية.

ويوجد بالمدينة 6 مراكز لركوب الأمواج بالطائرات الورقية، و9 مراكز غطس، ونادي إبحار واحد من أكبر منتزهات في المنطقة و18 فندقًا، مع أماكن إقامة مختلفة؛ لتناسب جميع الاحتياجات، كما تتمتع الجونة بالمقومات الطبيعية من مياه قليلة العمق ورياح تسهم في تنظيم الرياضات المائية.