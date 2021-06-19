بالفيديو.. المجر تشعل مدرجات "بوشكاش أرينا" بهدف في فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أشعل أتيلا فيولا لاعب منتخب المجر، مدرجات ملعب "بوشكاش أرينا"، بتسجيله لهدف تقدم منتخب بلاده ضد منتخب فرنسا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وأحرز فيولا هدف تقدم منتخب المجر في الدقيقة 45+1، على عكس سير المباراة، بعد إهدار لاعب المنتخب الفرنسي للعديد من الفرص.

وسجل فيولا الهدف من كرة طويلة إنطلق بها من منتصف الملعب وتوغل إلى منطقة الجزاء وسجل الكرة على يمين لوريس حارس فرنسا إلى داخل الشباك.

وتفاعلت الجماهير التي تتواجد في ملعب "بوشكاش أرينا" مع هدف فيولا في فرنسا، بصورة جنونية.

وبات أتيلا فيولا لاعب منتخب المجر هو أول لاعب يسجل في شباك فرنسا في جميع المسابقات في أخر 6 مباريات.