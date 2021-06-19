قناتان مفتوحتان تنقلان مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يصطدم الأهلي بشقيقه الترجي التونسي في الـ6 من مساء اليوم الجمعة على ملعب رادس في ذهاب نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا

وتُنقل المواجهة المرتقبة عبر قناة "beIN Sports HD 4" بتعليق محمد بركات.

وأعلنت قناتا ORTB وRTB نقل المباراة أيضاً على القمر الصناعي (يوتل سات)

قناة ORTB البنينية هي قناة مفتوحة على القمر الصناعي (يوتل سات) ويمكن استقبالها بعد اتباع التالي:

قمر يوتل سات 9 شرق.

تردد: 11900 أفقي.

معدل الترميز: 27500.

فيما يمكن استقبال قناة RTB بعد اتباع الآتي: