الزمالك يوضح أخر مستجدات ملف فرجاني ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد طارق جبريل، أمين صندوق نادي الزمالك، أن التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق لم يصدر أي تصريحات تغضب الإدارة أو الجماهير، مشيراً الى أن هناك تعامل بحسن نية مع الموقف.

وكان فرجاني ساسي، قد وجه رسالة في وقت سابق لجماهير الزمالك دون الكشف عن مستقبله، وسط تأكيدات تشير الى إقترابه من نادي الدحيل القطري.

ولم يعد حتى الآن ساسي من تونس للانتظام في تدريبات الزمالك، حيث صرح باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، أن اللاعب أخطره بأنه مصاب ويحتاج لعدد من الأيام للشفاء.

وقال أمين صندوق الزمالك في تصريحات عبر برنامج "BE ONTIME" بقناة "أون تايم سبورتس 1 "نفسنا طويل بشأن موقف فرجاني ساسي، كان من المفترض أن يصل خلال الفترة السابقة، لكن أيام قليلة وستتضح كل الأمور".

وتابع "الباب مفتوح حتى أخر لحظة، لا نمانع الجلوس والتفاوض، نتعامل مع الأمر بحسن نية، هناك مؤشرات بنسبة 90% أنه وقت لناد أخر، لكن نتعامل مع الـ10%".

واستمر "ساسي لاعب محترم ومؤدب، حتى الآن لم يقم بالتصريح بأي أمر يغضب الجماهير أو إدارة النادي، خلال أيام الأمر سينتهي بالتأكيد".

واختتم تصريحاته قائلاً "نحن ننتظره، لو وقع لناد أخر، ربنا يوفقه، سنسير وقتها في إجراءات تحافظ على حقوق النادي بشأن مدة العقد وفقاً للوائح الفيفا".