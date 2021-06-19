مدرب سويسرا يعترف بالأخطاء ويطالب الجماهير بمساندة الفريق في يورو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

اعترف فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني للمنتخب السويسري، في رسالة مفتوحة نشرت اليوم السبت، بالأخطاء التي يرتكبها الفريق، ولكنه حث المشجعين على دعم الفريق في مباراته الأخيرة بدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية الحالية (يورو 2020)، والتي يواجه فيها نظيره التركي.

وخسر المنتخب السويسري أمام نظيره الإيطالي (الآزوري) صفر / 3 يوم الأربعاء الماضي ما أثار الكثير من الانتقادات خاصة وأنها وضعت الفريق أمام ضرورة الفوز على نظيره التركي في باكو غدا الأحد للحفاظ على فرصته في التأهل إلى الأدوار الإقصائية للبطولة.

وقال بيتكوفيتش في رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة "شفايتز آم فوتشنينده" اليوم :"أمام إيطاليا، لم أستطع تهيئة فريقي بالطريقة التي تمكننا من الفوز على المنتخب الإيطالي القوي... في مباراة الفرصة الأخيرة ، علينا أن نقدم كل ما بوسعنا وكل قدراتنا في الملعب".

وطالب بيتكوفيتش /57 عاما/ المشجعين بالبقاء على إيجابيتهم ودعمهم للفريق رغم نتائج الفريق في يورو 2020، والتي افتتحها المنتخب السويسري بالتعادل 1 / 1 مع نظيره الويلزي.

وأضاف : "لاعبو كرة القدم والمدربون لديهم مشاعر ومخاوف وحالات سعادة مثل أي شخص. ولهذا، نحتاج دعم الجميع قبل هذه المباراة الحاسمة. صمودك وإيجابيتك".

وأشار : "سنبذل كل ما بوسعنا للتأكيد على سعادتنا جميعا مساء الأحد. وللتأكيد على أننا نستطيع أن نفتخر سويا بمنتخبنا وبلدنا سويسرا".