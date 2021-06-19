مشاهدة اهداف مباراة فرنسا والمجر فى بورو 2020 اليوم

شاهد فيديو اهداف مباراة فرنسا والمجر فى بطولة يورو 2020، ضمن مباريات اليوم السبت 19 يونيو 2021، فى الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة التي تضم المانيا والبرتغال، والتي تقام على ملعب بوشكاش آرينا في العاصمة المجرية بودابيست.

انتهي الشوط الاول بتقدم المنتخب المجري بهدف دون مقابل، جاء الهدف فى الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من ضائع عبر اللاعب “فيولا” بعد ان استغل بطء المدافع الفرنسي فاران وانطلق بالكرة الى داخل منطقة الجزاء ووصع الكرة فى شباك لوريس.

يدخل المنتخب الفرنسي المباراة وهو فى صدارة المجموعة السادسة بيورو 2020 مناصفة مع المنتخب البرتغالي، بينما يتذيل المنتخب المجري بسبب تعرضه للخسارة في الافتتاح بثلاثية نظيفة أمام رفاق كريستيانو رونالدو.

وتنطلق مباراة المجر وفرنسا في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينيتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت سلطنة عمان.

وتنقل قنوات بي إن سبورتس القطرية 1 و2 باقة MAX لقاء فرنسا ضد المجر، بصوت المعلق الرياضي حسن العيدروس، كما تنقلها قنوات سبورت تي في 1 البرتغالية، وقناة سكاي سبورت أونو إيطاليا، وقناة ANT 1 اليونانية.

فازت المجر مرة واحدة فقط في آخر 5 مواجهات لها أمام فرنسا، ويرجع هذا الفوز إلى تصفيات كأس أمم أوروبا 1972 بنتيجة 2/صفر، وأقيم اللقاء على الأراضي الفرنسية يوم 9 أكتوبر 1971، ليُنهي المنتخب المجري في صدارة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن بلغاريا الثانية، بينما حل المنتخب الفرنسي ثالثًا بفارق الأهداف عن بلغاريا، وتذيلت النرويج.