مشاهدة مباراة فرنسا والمجر فى بث مباشر ببطولة يورو 2020 اليوم

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة فرنسا والمجر فى بطولة يورو 2020، ضمن مباريات اليوم السبت 19 يونيو 2021، فى الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة التي تضم المانيا والبرتغال.

يحتضن ملعب بوشكاش آرينا في العاصمة المجرية بودابيست، مواجهة المجر وفرنسا، ضمن الجولة الثانية في منافسات المجموعة السادسة التي تضم المانيا والبرتغال.

ويعتلي المنتخب الفرنسي صدارة المجموعة السادسة بيورو 2020 مناصفة مع المنتخب البرتغالي، بينما يتذيل المنتخب المجري بسبب تعرضه للخسارة في الافتتاح بثلاثية نظيفة أمام رفاق كريستيانو رونالدو.

وتنطلق مباراة المجر وفرنسا في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينيتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت سلطنة عمان.

وتنقل قنوات بي إن سبورتس القطرية 1 و2 باقة MAX لقاء فرنسا ضد المجر، بصوت المعلق الرياضي حسن العيدروس، كما تنقلها قنوات سبورت تي في 1 البرتغالية، وقناة سكاي سبورت أونو إيطاليا، وقناة ANT 1 اليونانية.

وتحوم بعض الشكوك حول إمكانية لحاق جناح بايرن ميونخ “كينجسلي كومان” بتشكيلة المنتخب الفرنسي المشاركة في هذه المباراة لأسباب شخصية، بينما من المؤكد غياب “دانيل جازداج” عن صفوف المجر بداعي إصابة في الركبة.

تاريخ مواجهات فرنسا والمجر

فازت المجر مرة واحدة فقط في آخر 5 مواجهات لها أمام فرنسا، ويرجع هذا الفوز إلى تصفيات كأس أمم أوروبا 1972 بنتيجة 2/صفر، وأقيم اللقاء على الأراضي الفرنسية يوم 9 أكتوبر 1971، ليُنهي المنتخب المجري في صدارة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن بلغاريا الثانية، بينما حل المنتخب الفرنسي ثالثًا بفارق الأهداف عن بلغاريا، وتذيلت النرويج.

وفي السنوات التالية انتقمت فرنسا من المجر بهزيمتها في دور مجموعات كأسي العالم 1978 و1986، الأولى بنتيجة 1/3 والثانية 3/صفر.

ولم يتقابلا بعدها في أي مناسبة حتى نهاية شهر مايو 2005 في لقاء ودي انتهى بفوز الديوك الفرنسية بنتيجة 1/2، ضمن تحضيرات تصفيات كأس العالم 2006.

وترجع أول مباراة في تاريخ مواجهات فرنسا والمجر إلى أبريل 1964 في ذهاب نهائي تصفيات كأس أمم أوروبا، وانتصرت المجر بنتيجة 1/3 في فرنسا، وفي الإياب كررت المجر فوزها بنتيجة 1/2.

فرنسا 0-1 المجر

بطولة يورو 2020 (الجولة الثانية – المجموعة F)

ملعب بوشكاش آرينا (مدينة بودابيست – المجر)

جارية الآن

أهلاً بكم في هذا البث المباشر لإحدى أهم مباريات اليوم السبت 19 يونيو 2021 في بطولة يورو 2020 بين فرنسا والمجر.

قم بتحديث هذه الصفحة للتعرف على جميع تفاصيل وأحداث مباراة فرنسا ضد المجر أول بأول، مثل النتيجة والتغييرات ومحرزي الأهداف، واستخدم الرابط بالاسفل إذا ما توقف بث الفيديو المباشر، ستجد بث جديد.

تشكيلة منتخب فرنسا الاساسية اليوم |

هوجو لوريس – لوكاس ديني – بريسنال كيمبيمبي – رافايل فاران – بنيامين بافارد – انجولو كانتي – ادريان رابيو – بول بوجبا – كيليان مبابي – أنطوان جريزمان – كريم بنزيمة.

تشكيلة المجر الاساية اليوم |

جولاسي – سزاليا – أوربان – بوتكا – آدم ناجي – فيولا – شافير – كلينهيسلير – لويك نيجو – سالاي – سزاليا

ملخص واهداف مباراة فرنسا والمجر اليوم

الدقيقة 10 | بطاقة صفراء لمدافع فرنسا “بافارد”

الدقيقة 26 | تبديل أول فى صفوف منتخب المجر، خروج المهاجم “سزاليا” بداعي الإصابة، ونزول “نيمانيا نيكوليتش”

الدقيقة 2+ 40 | جوووول – المجر تتقدم بالهدف الاول عن طريق اللاعب “فيولا”

صافرة نهاية شوط المباراة الاول بتقدم المنتخب المجري بهدف دون مقابل، وسط فرحة عارمة من الجمهور المجري الصاخب المتواجد على ملعب بوشكاش

لا تنسوا متابعة بث مباشر قمة مباريات اليوم بين الاهلي والترجي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، والمقرر لها مساء اليوم على ملعب رادس بتونس، في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، وسيقدم الخليج 365 تغطية خاصة لها، فتابعونا.

مشاهدة مباراة فرنسا والمجر فى بث مباشر ببطولة يورو 2020 اليوم