مشاهدة مباراة المانيا والبرتغال فى بث مباشر ببطولة يورو 2020 اليوم

شاهد مباراة المانيا والبرتغال فى بث مباشر بقمة مباريات اليوم السبت 19 يونيو 2021، فى الجولة الثانية ببطولة يورو 2020، من المجموعة السادسة والتي تضم منتخبي فرنسا والمجر.

يحل منتخب البرتغال ضيفًا على منتخب المانيا بملعب آليانز آرينا بمدينة ميونخ في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين بالنسبة للنسيونال مانشافت في الجولة الثانية من المجموعة السادسة ببطولة يورو 2020.

الالمان خسروا مباراتهم الأولى بهدف من نيران صديقة أمام فرنسا على نفس الملعب، وتعادل أو خسارة جديدة قد يعني الخروج من الباب الصغير للبطولة الاستثنائية التي تقام لأول مرة بين 11 دولة على مدار 30 يومًا.

ويتصدر المنتخب البرتغالي مجموعة الموت بثلاث نقاط بعد فوزه الكاسح على المجر، في وقت متأخر من المباراة التي جمعتهما في العاصمة المجرية بودابيست على ملعب أسطورة ريال مدريد بوشكاش.

يرجع تاريح المواجهات المباشرة بين المانيا والرتغال الى اجمالي 10 مباريات، انتصر الالمان 5 مرات مقابل فوزين فقط للبرتغال، وانتهت 3 مباريات بالتعادل آخرهم كان في تصفيات كأس العالم 1998 من دون أهداف، وتحديدًا في 14 ديسمبر 1996، ضمن منافسات المجموعة التاسعة التي ضمت أوكرانيا وآرمينيا وآيرلندا الشمالية وألبانيا، وانتهت بمفاجأة مدوية بخروج رفاق لويس فيجو بعد احتلالهم للمركز الثالث، وترشح أوكرانيا كثانية رفقة ألمانيا المتصدرة.

بث مباشر المانيا والبرتغال

ينطلق بث مباشر مباراة المانيا والبرتغال في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت سلطنة عمان.

وسيكون هذا اللقاء هو الثاني في مباريات اليوم السبت 19 يونيو 2021، حيث سيُفتتح بمواجهة قوية بين المجر وفرنسا على ملعب بوشكاش آرينا في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت جرينيتش.

وتنقل قنوات بي إن سبورتس القطرية 1 و2 باقة MAX مباراة المانيا ضد البرتغال، بصوت المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي، بالاضافة إلى قناة سبورت تي في 1 البرتغالية، وقناة سكاي سبورت أونو إيطاليا.

وستقوم قناة BNT 1 البلغارية المفتوحة على قمر العرب سات بنقل المباراة، جنبًا إلى جنب قنوات بين سبورت الانجليزية والفرنسية، وقناة كواترو الإسبانية، وقناة TRT 1 التركية، وقناة ORF 1 النمساوية، وقناة ANT 1 اليونانية.

المانيا – البرتغال

يورو 2020 (الجولة الثانية – المجموعة F)

ملعب آليانز آرينا (مدينة ميونخ – المانيا)

أهلاً بكم في هذا البث المباشر لإحدى أهم مباريات اليوم السبت 19 يونيو 2021 في بطولة يورو 2020 بين المانيا والبرتغال.

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