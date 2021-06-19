مشاهدة مباراة الوداد وكايزرشيفس في بث مباشر ببطولة دوري أبطال أفريقيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة الوداد المغربي وكايزرشيفس الجنوب أفريقي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021، ضمن مباريات اليوم السبت 19-6-2021.

يستقبل نادي الوداد نظيره كايزرشيفس على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، في ذهاب المباراة الأولى من نصف نهائي دوري الأبطال.

وتأهل الوداد إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب مولودية الجزائر، بعدما فاز عليه بنتيجة (2-1)، في مجموع المباراتين، حيث تعادل في الذهاب (1-1)، قبل أن ينتصر في الإياب على ملعبه بهدفٍ دون رد.

على الجهة المقابلة، نجا فريق كايزرشيفس من ريمونتادا مثيرة بأعجوبة كبيرة امام سيمبا، فبعدما فاز في لقاء الذهاب بنتيجة (4-0) في جنوب أفريقيا، خسر في لقاء الإياب بتنزانيا (3-0)، ليحجز مقعده في المربع الذهبي بشق الأنفس.

وتعتبر مواجهة الوداد وكايزرشيفس هي الثالثة في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا، حيث ألتقى الفريقين في دور المجموعات، ونجح الفريق المغربي في تحقيق الفوز ذهابًا برباعية نظيفة، وفي الإياب فاز أبناء البافانا بافانا بهدفٍ دون رد.

الجدير بالذكر أن مباراة الإياب بين الوداد وكايزرشيفس سوف تُلعب يوم 25 أو 26 من الشهر الجاري، على ملعب سوكر سيتي بمدينة جوهانسبورج في جنوب أفريقيا.

ويدير مباراة الوداد وكايزرشيفس اليوم، الحكم الدولي السنغالي “ماجيتي نداي”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت المغرب، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة الوداد وكايزرشيفس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق الرياضي المغربي “جواد بدة”، كما ينقل على قناة الرياضية الأرضية المغربية بصوت المعلق “عادل المسعودي”.