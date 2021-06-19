قبل موقعة الترجي اليوم.. ماذا قدم الأهلي المصري في ملعب رادس؟

يستضيف ملعب رادس معقل نادي الترجي التونسي، ضيفاً من العيار الثقيل، النادي الأهلي المصري، مساء اليوم السبت، في منافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية 2020-2021.

تتوجه أنظار عشاق المارد الأحمر في كل مكان داخل الوطن العربي وليس في مصر فقط، لمباراة الأهلي المصري الأولى أمام الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021.

ماذا قدم الأهلي المصري في ملعب رادس؟

بطل إفريقيا وصاحب السيادة في البطولة السمراء، خاض 10 مباريات على ملعب رادس، بواقع 8 مواجهات أمام الترجي وواحدة أمام الأفريقي وأخرى في مواجهة الصفاقسي.

واستطاع المارد الأحمر الأهلي المصري في تحقيق الفوز في 5 مباريات وخسر في مثلهم ولم تتحقق أي نتيجة تعادل في المواجهات العشرة.

المواجهة الأولى التي خاضها الأول الأهلي المصري في ملعب رادس حلت أمام الصفاقسي، في إياب نهائي نسخة 2006 من دوري الأبطال، وفاز المارد الأحمر بهدف نظيف.

في 2007 وبالتحديد في مرحلة المجموعات، خاض الأهلي المصري أمام الترجي التونسي في رادس وخسرها بهدف دون رد.

وتلقى الأهلي المصري هزيمة موجعة في رادس بهدف نظيف أمام الترجي، وودع الدور نصف النهائي لدوري الأبطال 2010.

وفي2011، تلقى الأهلي المصري هزيمة أخرى في ملعب رادس بهدف دون رد لقائه أمام الترجي، أيضًا بدور المجموعات في دوري الأبطال.

وتوج الأهلي المصري في ملعب رادس عام 2012، بعدما حقق فوزاً ثميناً بهدفين مقابل هدف على الترجي، لتكون هذه المرة الثانية الذي يحصد فيها اللقب الإفريقي في هذا الملعب.

وفي بطولة الكونفدرالية الإفريقية عام 2015 خسر الأهلي المصري في رادس بهدفين مقابل هدف أمام نادي الإفريقي التونسي، في إياب دور الـ 16، ولكنه تأهل بركلات الترجيح، ليصطدم بالترجي التونسي في المجموعات، ويحقق الفوز عليه بهدف نظيف، في نفس المعلب الشهير.

الأهلي المصري في عام 2017، استطاع في تحقيق الفوز مجدداً على الترجي التونسي في ملعب رادس بنتيجة 2/1 في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويحصل على بطاقة الترشح لنصف النهائي.

في 2018 واجه الأهلي المصري منافسة التقليدي في البطولة الإفريقية الترجي التونسي، مرتين على أرضية رادس، الأولى في مجموعات دوري الأبطال وينتصر المارد الأحمر بهدف نظيف، ويخسر بثلاثية نظيفة إياب نهائي دوري الأبطال في النسخة ذاتها.