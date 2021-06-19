مشاهدة مباراة اسبانيا وبولندا في بث مباشر ببطولة يورو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة اسبانيا وبولندا فى بطولة يورو 2020، ضمن مباريات اليوم السبت 19-6-2021، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الخامسة التي تضم السويد وسلوفاكيا.

يستقبل ملعب لا كارتوخا بمدينة إشبيلية، المواجهة الهامة والمرتقبة في المجموعة الخامسة، بين اسبانيا التي فقدت نقطتين في المباراة الافتتاحية، والجريح منتخب بولندا، الذي خسر أمام سلوفاكيا.

ويحتل منتخب اسبانيا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الخامسة بيورو 2020، بعدما تمكن المنتخب السويدي من تحقيق الفوز على سلوفاكيا في وقت سابق يوم أمس الجمعة بهدف دون رد، ليعتلي الفريق الاسكندنافي صدارة هذه المجموعة بفارق نقطة عن سلوفاكيا الثانية، وبفارق 3 نقاط عن منتخب لا روخا.

وتبدو نقاط المباراة في متناول يد أبناء الأندلس، بما أنهم تفوقوا بنتيجة 6/صفر على رفاق روبرت ليفاندوفسكي في آخر مباراة رسمية جمعتهم خلال شهر يونيو 2010، في تحضيرات كأس العالم 2010.

ولم يتغير الكثير في منتخب بولندا منذ ذلك الحين، فلا تزال البلد صاحبة أكبر دار أوبرا في أوروبا، تعتمد اعتمادًا كليًا على هداف بايرن ميونخ، ليفاندوفسكي، في جميع العمليات الهجومية، وهذا ظهر جليًا في مباراة سلوفاكيا بالجولة الأولى من هذا اليورو، لتخسر بولندا بهدفين لهدف.

وقدم المنتخب الإسباني أداءً هجوميًا جيدًا في مباراته الأولى ضد السويد، وأضاع العديد من الفرص السهلة عن طريق آلفارو موراتا، ليخرج متعادلاً في مباراة تسيدها بالطول والعرض ووصل فيها استحواذه إلى 84٪، بينما لم تقدم بولندا صورة جيدة عنها، وستفتقد لمفتاح لعب هام في خط الوسط هو غريغورز كروشوفياك، بسبب تعرضه للطرد في اللقاء الأول.

تنطلق صافرة بداية مباراة اسبانيا وبولندا من الحكم الألماني “دانيال سيبرت” في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة اسبانيا وبولندا في بطولة يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي القطري “يوسف سيف”، كما ينقل على أكثر من 50 محطة تلفزيونية من جميع أنحاء العالم.