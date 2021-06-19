يورو 2020 | قبل مواجهة اليوم.. هل ينجح رونالدو في فك عقدته الدولية أمام الماكينات الألمانية؟

مازل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس، يتطلع إلى المزيد من التألق رفقة منتخب بلاده في بطولة يورو 2020، وخاصة بعدما قدم عروضاً رائعة أمام منتخب المجر، بتسجيله هدفين في الدقائق الأخيرة حطم خلالهما رقم ميشيل بلاتيني كأفضل هداف في تاريخ بطولات أمم أوروبا، ليستعد “الدون” اليوم السبت لخوض مهمة جديدة خلال مباراة منتخب بلاده البرتغال ضد منتخب ألمانيا، والتي ستقام على ملعب يانز أرينا لحساب الجولة الثانية من بطولة أمم أوروبا.

ويرغب كريستيانو رونالدو مهاجم المنتخب البرتغالي ونادي يوفنتوس في قيادة منتخب بلاده اليوم أمام المنتخب الألماني، وتحطيم المزيد من الأرقام القياسية الشخصية، لكنه مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق، خصوصاً لو راجعنا سجلات التاريخ.

صاروخ ماداير، لا يمتلك سجلاً جيداً في المواجهات التي خاضها ضد منتخب ألمانيا، فجميع الأرقام تثير قلق الجماهير البرتغالية التي تخشى خسارة الفريق اليوم كما حدث في العديد من المباريات سابقاً، الأمر الذي سيعقد مهمة التأهل إلى ثمن النهائي، لاسيما وأن المباراة الأخيرة ستكون ضد منتخب فرنسا الأقوى في البطولة حسب وجهة نظر الكثيرين.

كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لمنتخب بلاده خاص 4 مواجهات ضد المنتخب الألماني، خلال مسيرته الدولية، والشيء الذي يقلق الجماهير البرتغالية أن “الدون” لم ينجح في تسجيل أي هدف، واكتفى بتمريرة حاسمة واحدة فقط.

التخوف ليس من هذا الأمر فقط، لدى الجماهير البرتغالية، فالمنتخب نفسه، لم يفوز على ألمانيا خلال المباريات التي شارك بها رونالدو، إذ انتهت جميعها بفوز منتخب الماكينات، وبعضها بنتائج ساحقة.

وإليكم مواجهات منتخب البرتغال أمام منتخب ألمانيا في حضور كريستيانو رونالدو

مباراة تحديد المركز الثالث والرابع كأس العالم 2006: فوز ألمانيا 3-1 في حضور رونالدو

مباراة ربع نهائي يورو 2008: فوز ألمانيا 3-2 في حضور رونالدو

مباراة دور المجموعات يورو 2012: فوز ألمانيا 1-0 في حضور رونالدو

مباراة دور المجموعات كأس العالم 2014: فوز ألمانيا 4-0 في حضور رونالدو.