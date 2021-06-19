مشاهدة مباراة السودان وليبيا في بث مباشر ببطولة كأس العرب 2021

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة السودان وليبيا فى الدور التمهيدي من بطولة كأس العرب 2021، ضمن مباريات اليوم السبت 19-6-2021.

يستقبل استاد خليفة الدولي بمدينة الدوحة في قطر، المباراة الحاسمة بين منتخب السودان ومنتخب ليبيا، حيث يتأهل الفائز إلى دور المجموعات من كأس العرب 2021.

وخاض منتخب السودان مباراتين وديتين خلال الأيام القليلة الماضية على أراضيه قبل السفر إلى قطر، إذ واجه منتخب زامبيا في مباراتين متتاليتين خلال 3 أيام.

وتمكن منتخب السودان من تحقيق الفوز في المباراة الأولى بنتيجة (3-2) يوم 11 يونيو، على ملعب الجوهرة الزرقاء، بينما فاز منتخب زامبيا في المباراة الثانية بعدها بيومين على نفس الملعب بهدفٍ دون رد.

في المقابل، أكتفى منتخب ليبيا بخوض مباراة ودية واحدة تحت قيادة مدربه الجديد، الإسباني “خافيير كليمنتي” في يوم 14 يونيو، خلال معسكره في تونس، حيث واجه منتخب ليبريا على ملعب الشاذلي زويتن وخسر بنتيجة (1-0).

ومن المقرر إنضمام الفائز من مباراة السودان وليبيا إلى المجموعة الرابعة، التي تضم، مصر، والجزائر، بالإضافة إلى الفائز من المباراة الثانية في الدور التمهيدي بين لبنان وجيبوتي.

ويدير لقاء السودان وليبيا الحكم القطري “سعود علي العذبة”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة السودان وليبيا، على قناة بي إن سبورتس المفتوحة بصوت المعلق التونسي “نوفل باشي”، بالإضافة إلى قناة ليبيا الرياضية بصوت المعلق الليبي “فراس الكلباش”، وقناة الكأس بصوت المعلق المصري “أحمد الطيب”.