صفقات النصر | عودة كيم جين سو إلى ناديه السابق

رد الكوري الجنوبي كيم جين سو الظهير الأيسر لفريق النصر السعودي، عن الأنباء التي تتردد مؤخرًا بشأن رحيله عن العالمي، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

ويتبقى في عقد الكوري الجنوبي كيم جين سو مع النصر موسم آخر، بعد أن تعاقد معه العالمي، في الصيف الماضي، قادمًا من نادي تشونبوك هيونداي الكوري الجنوبي، لمدة موسمين.

وتناولت تقارير صحفية سعودية، اقتراب جين سو من العودة مرة أخرى إلى ناديه السابق على سبيل الإعارة، في ظل رغبة النصر في بيعه أو إعارته؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن الملاعب.

وتعرض كيم جين سو للإصابة في مباراة النصر أمام الرائد ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بوتر إخيليس، وعلى إثرها تبين غيابه عن العالمي إلى شهر أغسطس المقبل، على أقل تقدير.

من جهته أكد اللاعب عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”، أن الصفقة تمت وبات قريبًا من العودة لناديه السابق دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.