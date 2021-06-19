صفقات ليفربول | كلوب يبحث عن زميل لـ فيرمينو من السويد

أكدت تقارير صحفية، أن نادي ليفربول عينه على المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك لاعب نادي سوسيداد الإسباني، ليزامل البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم الفريق في الموسم المقبل.

وقدم إيزاك موسم جيد رفقة ناديه ريال سوسيداد، حيث سجل 17 هدفًا في الدوري الإسباني، ويقال إن اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا موجود أيضًا على رادار آرسنال وتشيلسي.

وزعمت التقارير الصحفية الواردة من إسبانيا، أن إيزاك على رادار نادي ليفربول من فترة طويلة، خاصة بعدما قدم اللاعب عروضًا رائعة رفقة منتخب بلاده أمام منتخب إسبانيا في يورو 2020.

ويبحث الريدز عن بديل لفيرمينو مهاجم ليفربول، الذي تلقى عدة انتقادات من قبل الجماهير الموسم الماضي، بسبب افتقاره إلى الأهداف حيث فشل الريدز في الدفاع عن لقبه وواجه البرازيلي شبح خسارة مركزه في التشكيل الأساسي بعد وصول ديوجو جوتا.

لكن البرازيلي أنهى الموسم الماضي بقوة، وساعد فريقه ليفربول في الحصول على مقعد داخل مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بتسجيله ثلاثة أهداف في آخر أربع مباريات، بجانب هدفان في مرمى مانشستر يونايتد الغريم التقليدي لنادي ليفربول.

وقالت الصحيفة الإنجليزية، أن على الرغم من وجود الكثير من التكهنات حول قيام كلوب بإصلاح هجومه في فترة الميركاتو الصيفي 2021، إلا أن هناك خيارات إضافية وتعديلات سيبحثها مدرب الريدز، بدلاً من إجراء تغييرات شاملة.

وهذا ما فعله المدرب عندما تعاقد مع جوتا القادم من نادي وولفرهامبتون في أكتوبر الماضي، حيث انفجر المهاجم البرتغالي في أولى مشاركاته بتسجيله عددًا كبيرًا من الأهداف رفقة ليفربول، قبل أن يغيب عن الملاعب بسبب إصابة في الركبة.

وقبل إصابته، كان جوتا يستحوذ على مكان فيرمينو في التشكيل الأساسي لنادي ليفربول مما دفع بعض الجماهير إلى الحديث عن رحيل البرازيلي الذي أصبح بلا دور أساسي داخل الفريق، لكن كلوب أكد أن جميع مهاجميه جزء لا يتجزأ من خططه، حيث يقدم كل منهم سمات مختلفة.

والجدير بالذكر أن، كلوب سيحتاج إلى الكثير من الخيارات الهجومية في الموسم المقبل، حيث سيسعى ليفربول في تحقيق النجاح داخل جميع المنافسات التي سيشارك بها، وذلك بعد خيبة الأمل التي أدت إلى خسارة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر سيتي.