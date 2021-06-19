شكرا لقرائتكم خبر عن الترجي يغري جماهيره بتحاليل سريعة مجانية لكورونا لتشجيع الفريق في الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت الهيئة المديرة للنادي الإفريقي تخصيص نقاط لإجراء تحاليل سريعة لـCovid-19 مجانا لجماهير النادي - الحاملة لتذاكر المباراة - بملعب الشاذلي زويتن السبت 19 يونيو بداية من الساعة 15:00 والأحد 20 يونيو بداية من الساعة 8:00.

وذلك إثر قرارات وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني والجامعة التونسية لكرة القدم بتقديم تحليل كورونا سلبي لجماهير النادي التي ترغب في الدخول لملعب حمادي العقربي برادس في إطار مباراة نصف نهائي كأس تونس ضد الاتحاد المنستيري.

كما أعلنت الهيئة المديرة أن الجامعة التونسية لكرة القدم تشرف على عملية بيع التذاكر التي انطلقت اليوم السبت على الساعة 10:30 بشبابيك ملعب المنزه.

وستتكفل الهيئة المديرة بكامل مصاريف التحاليل تثمينا لجهود جماهيرها ودعمها المستمر واللا مشروط للنادي.