شكرا لقرائتكم خبر عن طارق جبريل: من الوارد بقاء ساسي مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق جبريل، المدير المالي لنادي الزمالك، إن استمرار لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي مع القلعة البيضاء وارد.

وأكد جبريل، في تصريح تليفزيوني اليوم: «من الوارد بقاء المحترف التونسي فرجاني ساسي مع القلعة البيضاء».

وأضاف: «حتى هذه اللحظة لم يكشف عن وجهته القادمة بشكل رسمي، وذلك قد يجعل فرصتنا قائمة في استمراره».

وزاد: «نسعى أيضا للحفاظ على حقوق نادي الزمالك، من خلال مطالبة فرجاني باستكمال الموسم مع الفريق».

وتابع: «هدفنا أيضا تجديد عقد المحترف المغربي أشرف بن شرقي، من خلال استمراره مع الفريق في ظل دوره الفني الكبير».

وختم: «التبرعات ليست المورد المالي الوحيد لنادي الزمالك، ولكن هناك العديد من الموارد الأخرى، ولا نشترط الحصول على أرقام مالية كبيرة، ولكن جميع الأرقام نقبلها حتى لو صغيرة».