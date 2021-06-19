الامارات | حمدان بن محمد يوجه بتنفيذ مسار جديد للدراجات الهوائية على شاطئ جميرا

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يوجه بتنفيذ مسار جديد للدراجات الهوائية على شاطئ جميرا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بتنفيذ مسار جديد للدراجات الهوائية على شاطئ جميرا بطول 16 كم..

وقال سموه في تغريدة على "تويتر": "وجهت بتنفيذ مسار جديد للدراجات الهوائية على شاطئ جميرا بطول 16 كم..لدينا خطة ستضيف 276 كيلومتراً ليصل إجمالي طول مسارات الدراجات الهوائية في دبي إلى 739 كيلومتراً بحلول عام 2026.. نوفر كل البدائل ليكون مجتمعنا صحياً ولنحافظ على بيئتنا مستدامة".

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