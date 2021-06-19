شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملاعب تستضيف كأس العرب للشباب بالقاهرة الشهر الحالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مسؤولو الاتحاد العربي إقامة بطولة كأس العرب للشباب في 4 ملاعب داخل القاهرة، وأكد مسؤولو اللجنة المنظمة أن الملاعب التي تستضيف مباريات البطولة باستاد القاهرة والكلية الحربية والمقاولون العرب وبتروسبورت.

وتقام البطولة في مصر خلال الفترة من 20 يونيو إلى 6 يوليو المقبل.

وجاءت قرعة المجموعات كالتالي: المجموعة الأولى: مصر والنيجر وموريتانيا والجزائر.

المجموعة الثانية: المغرب وطاجيكستان والإمارات وجيبوتي.

المجموعة الثالثة: السنغال ولبنان والعراق وجزر القمر.

المجموعة الرابعة: تونس واليمن والسعودية وأوزبكستان

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد العربي الحكم محمد معروف والمساعد تحسين ابو السادات للمشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس العرب للشباب.