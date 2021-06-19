شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ملاعب تستضيف كأس العرب للشباب بالقاهرة الشهر الحالي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مسؤولو الاتحاد العربي إقامة بطولة كأس العرب للشباب في 4 ملاعب داخل القاهرة، وأكد مسؤولو اللجنة المنظمة أن الملاعب التي تستضيف مباريات البطولة باستاد القاهرة والكلية الحربية والمقاولون العرب وبتروسبورت.
وتقام البطولة في مصر خلال الفترة من 20 يونيو إلى 6 يوليو المقبل.
وجاءت قرعة المجموعات كالتالي: المجموعة الأولى: مصر والنيجر وموريتانيا والجزائر.
المجموعة الثانية: المغرب وطاجيكستان والإمارات وجيبوتي.
المجموعة الثالثة: السنغال ولبنان والعراق وجزر القمر.
المجموعة الرابعة: تونس واليمن والسعودية وأوزبكستان
واختارت لجنة الحكام بالاتحاد العربي الحكم محمد معروف والمساعد تحسين ابو السادات للمشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس العرب للشباب.
وحدد مسؤولو البطولة العربية لكرة القدم لمنتخبات 2003 إقامة افتتاح البطولة يوم 20 يونيو الحالي بمباراة منتخب مصر أمام النيجر في الرابعة عصرا باستاد القاهرة.