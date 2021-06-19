شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود اليوم الفريق الكروى الأول بنادى سموحة إلى استئناف تدريباته اليومية على ملعب النادى تحت القيادة الفنية لأحمد سامى في تمام الخامسة مساء وذلك استعدادا لمواجهة الإسماعيلى في الجولة القادمة من بطولة الدورى العام .

وأغلق الجهاز الفنى لسموحة، صفحة مباراة بيراميدز التي أقيمت، على استاد الدفاع الجوى بالجولة الـ 26 لمسابقة الدوري الممتاز والتي انتهت بفوز الفريق السكندرى بثلاثية نظيفة، وأضاع «الموج الأرزق» العديد من الفرص السهلة خلال اللقاء كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة.

ويعكف المدير الفنى لفريق سموحة على دراسة فريق الإسماعيلى فنيا خلال الساعات الجارية، استعدادا للمباراة المرتقبة بين الفريقين، في بطولة الدورى، ضمن مباريات الأسبوع الـ 27 للمسابقة في الإسكندرية.

ويرغب سامى في معرفة كل نقاط القوة والضعف لدى الدراويش، وطلب من جهازه المعاون تقديم تقرير شامل عن المنافس يتضمن أبرز لاعبيه وأبرز الغيابات المنتظرة في المباراة القادمة، وذلك لوضع يده على التفاصيل الخاصة بالمنافس قبل وضع خطة المباراة.

وأبدى المدير الفنى لفريق سموحة اريتاحه الشديد للمستوى الفنى الذي ظهر عليه لاعبوه خلال مباراة بيراميدز التي قدم الفريق فيها أداء قويا بالإضافة إلى سعادته الكبيرة بمستوى محمود عزت العائد للمشاركة بعد فترة من الغياب الطويل لظروف الإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن المباريات فترة طويلة.

وأضاف المدير الفنى أن مواجهة الإسماعيلى القادمة في الدورى ستكون شرسة للغاية خصوصا في ظل الأداء القوى الذي يقدمه الدراويش منذ قدوم إيهاب جلال مديرا فنيا للفريق، إضافة إلى رغبة كل فريق في مواصلة سلسلة الانتصارات بالدورى العام .

على جانب آخر استعاد سموحة جهود كل من محمود البدرى وشريف رضا ورجب نبيل بعد انتهاء الإيقاف ولكن حتى الآن لم يحدد الدولى السودانى أطهر الطاهر الظهير الأيمن موعد عودته من السودان.

ويحتل سموحة المركز الرابع في بطولة الدورى العام برصيد 40 نقطة وبفارق 3 نقاط عن المركز الثانى الذي يحاول سموحة المنافسة عليه هذا الموسم من أجل العودة للمشاركة في البطولات الإفريقية في الموسم الجديد.