شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة الاياب بين الأهلى والترجي التونسي بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى الفريق الكروى الأول بنادى الاهلي عند السادسة مساء اليوم " السبت " مع الترجي التونسى على ملعب حمادى العقربى بمدينة رادس فى ذهاب الدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويسعى الفريق المصري لتحقيق نتيجة ايجابية تدعم موقفة فى مباراة الاياب المقرر لها بالقاهرة .

حيث من المقرر أن يلتقى الأهلى مع الترجي على ملعب ستاد السلام يوم 26 يونيو الجارى ، وهو بناء على طلب الأهلى والذى فضل نقل المباراة من ستاد القاهرة على ملعب ستاد السلام .

ويسعى بيتسو موسيمانى ولاعبي الأهلى لمواصلة تفوقهم فى البطولة الأفريقية من اجل تجاوز عقب الترجي و التاهل لنهائى البطولة وتحقيق اللقب العاشر فى تاريخ النادى الأهلى