شكرا لقرائتكم خبر عن يورو 2020: إسبانيا ضد بولندا .. معركة إنهاء الأزمة التهديفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشهد استاد لا كارتوخا بمدينة إشبيلية الأندلسية في إسبانيا مساء اليوم، ثاني مباريات المجموعة الخامسة من كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» والتي ستجمع بين منتخبي إسبانيا وبولندا.

تاريخ المواجهات:

10 مواجهات جمعت بين المنتخبين، 8 منها بشكل ودي.

عرف منتخب إسبانيا الفوز في 8 مواجهات، في حين فاز المنتخب البولندي بمواجهة وحيدة في عام 1980 بنتيجة 2-1.

هذه هي أول مواجهة بينهما في بطولة دولية كبرى، لكن سبق أن تواجها رسميًا مرتين في عام 1959 خلال التصفيات المؤهلة ليورو 1960 (فازت إسبانيا ذهابًا وإيابًا).

مفاتيح اللعب:

بعد المباراة الأولى ضد منتخب السويد، وضحت مشكلة المنتخب الإسباني بأن الشق الهجومي سيكون أكبر عدو لرجال المدرب لويس إنريكي في البطولة الحالية.

لم تكن صناعة الفرص مشكلة على الإطلاق للفريق المليء بالعديد من المواهب الشابة مثل داني أولمو وفيران توريس، كذلك عناصر قوية في وسط الملعب مثل رودري وكوكي وتياجو، لكن انهاء الفرص للفريق هو ما مثل لهم مشكلة في المباراة الأولى، لكن قد تنفرج أزمة التهديف للمهاجم ألفارو موراتا الليلة.

في الجانب الآخر، خسر رجال المدرب البرتغالي باولو سوزا المباراة الأولى ضد منتخب سلوفاكيا، لذلك هم يعلمون ان خسارة المباراة الثانية تعني بنسبة كبيرة نهاية المشوار للمنتخب البولندي في البطولة.

سيكون روبرت ليفاندوفسكي هو أمل الكرة البولندية في الخروج بشيء الليلة ضد دفاع المنتخب الإسباني قليل الخبرة، حتى وأن كان المهاجم المميز يعاني كثيرًا مع منتخب بلاده في المواعيد الكبرى.

هل تعلم أن:

- منتخب إسبانيا فاز بـ 6 من آخر 7 مواجهات ضد المنتخب البولندي (تعادلا في 1).

- منتخب إسبانيا فشل في التسجيل في مباراتين من آخر 3 مباريات دولية لعبها، وهو نفس العدد الذي فشل في التسجيل فيه خلال 51 مباراة دولية سابقة.

- روبرت ليفاندوفسكي سجل مرتين فقط من أصل 35 تسديدة سددها مع المنتخب البولندي في البطولات الدولية الكبرى (مونديال / يورو).

- آخر هدف سجله ليفاندوفسكي مع المنتخب البولندي ضد منتخب مصنف ضمن الـ10 الأوائل لتصنيف الفيفا كان ضد منتخب البرتغال في اكتوبر 2016.

- ألفارو موراتا سجل 3 من آخر 4 أهداف سجلها المنتخب الإسباني في اليورو.