شكرا لقرائتكم خبر عن الأول في العالم.. 300 مليون شخص يتابعون رونالدو على «إنستجرام» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بات نجم المنتخب البرتغالي ولاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو أول شخص يصل عدد متابعيه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» إلى 300 مليون شخص، موجهاً بذلك ضربة إلى المشاهير في العالم، ومتفوقاً على منافسيه، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار.

ويحظي اللاعب البرتغالي بشعبية كبيرة في أنحاء العالم مكنته من الحصول على متابعة من 30% من مستخدمي تطبيق «إنستجرام» البالغ عددهم مليار مستخدم.

وجاء ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني ثانياً من حيث عدد المتابعين بـ219 مليون شخص، ويليه البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بـ 152 مليون متابع.