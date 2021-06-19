نيمار ينضم إلى منتقدي أرضية الملاعب في بطولة كوبا أميركا

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ريو دي جانيرو: انضمّ النجم البرازيلي نيمار إلى منتقدي أرضية ملاعب كرة القدم في بلاده التي تستضيف راهنا بطولة كوبا أميركا لمنتخبات أميركا الجنوبية حتى 10 تموز/يوليو المقبل.

وبرسالة نشرها في حسابه على موقع انستاغرام بعد تسجيله خلال الفوز الكبير لبلاده على البيرو 4-صفر في ملعب نيلتون سانتوس في ريو دي جانيرو، طالب مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي بـ"اصلاح أرضية الملعب" مضيفا عدة رموز ضاحكة.

ونيمار ليس الأول ينتقد أرضية ملعب نادي بوتافوغو.

قال مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني بعد التعادل ضد تشيلي "نتمنى جميعنا خوض كوبا أميركا، وفجأة نجد أنفسنا على أرضية لا تخوّلنا اللعب أكثر من عشر دقائق في الشوط الأول".

بدوره، قال قائد منتخبه ليونيل ميسي الباحث عن اللقب الكبير الأول مع بلاده "لم تساعدنا أرضية الملعب كثيرا".

واشار حارس البيرو بيدرو غاييسي إلى مشكلات الأرضية "الرطبة الهشة والمليئة بحفر صغيرة تجعل التمريرات صعبة، فيما كان العشب في حال سيئة".

وشدّد سكالوني أيضا على الحالة "المذرية" لملعب أرينا بانتانال، أحد مضيفي مونديال 2014 في كويابا (وسط)، حيث ستلتقي الأرجنتين بوليفيا في 28 الجاري.

وعبّر مدرب تشيلي الأوروغوياني مارتين لاسارتي عن خشيته والتقط صورا توثّق حالة عشب الملعب قبل مباراة الجمعة ضد بوليفيا (1-صفر).

ويستقبل كل من الملعبين خمس مباريات في الدور الأول من البطولة التي استضافتها البرازيل بدلا من كولومبيا والأرجنتين المنسحبتين.

وكانت الانتقادات عينها وجهت عام 2019 عندما استضافت البرازيل البطولة على ارضها واحرزت اللقب.