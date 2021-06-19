تبخّر حلم السباح الأميركي راين لوكتي بأولمبياد خامس

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أوماها: تبخّر حلم السباح الأميركي راين لوكتي بخوض أولمبياد خامس في مسيرته، بعد خسارته الجمعة في نيبراسكا سباق 200 م متنوعة ضمن التصفيات المؤهلة إلى ألعاب طوكيو الشهر المقبل.

وبرغم تكهنات حول عدم خوضه الالعاب مرة جديدة، قال لوكتي البالغ 36 عاما "أريد الاستمرار في السباقات. في التصفيات المقبلة سأكون في الأربعين. ساحاول".

وتوّج لوكتي بـ12 ميدالية أولمبية، بينها 6 ذهبيات، في أربعة أولمبيادات سابقة، ليصبح ثاني سباح الأكثر تتويجا في تاريخ الألعاب، بعد الأسطورة وزميله السابق مايكل فيلبس.

أحرز فضية 200 م متنوعة في لندن 2012، وحل خامسا في ريو 2016 حيث عرف فضيحة لفّق فيها رواية سلب بعد ايقافه مخمورا.

هرب منها الرعاة وأوقف عشرة أشهر، تلا ذلك ايقافه لمدة 14 شهرا بعد تلقي جرعة فيتامينات ممنوعة في أيار/مايو 2018.

كان العام الذي خضع فيه لعلاج الادمان على الكحول، مقررا أن حياته "يجب أن تتغيّر".

قال "اعتقد انه أهم لقاء سباحة في مسيرتي. أردت اثبات الكثير للجميع باني تغيّرت. أنا شخص جديد، حياتي تغيّرت بشكل كبير".

ولا يزال لوكتي يحمل الرقم العالمي في سباق 200 م متنوعة (1:54.00 دقيقة) في بطولة العالم 2011.