إبراهيم عادل يتصدر قائمة هدافى بيراميدز فى الكونفدرالية قبل مواجهة الرجاء

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القاهرة - سامية سيد - يتصدر إبراهيم عادل، لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، قائمة هدافى فريقه فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية بنسختها الحالية، حيث جاء اللاعب فى المركز الثالث بترتيب هدافى البطولة حتى الآن.

إبراهيم عادل سجل 4 أهداف فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية ليصبح فى المركز الثالث بجدول ترتيب الهدافين، ويسبقه فى المركز الثانى بن مالنجو لاعب الرجاء، ورضا بن سايح لاعب شبيبة القبائل برصيد 5 أهداف، وفى المركز الأول لامبيرت اريانا لاعب كوتون سبورت برصيد 6 أهداف.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الرجاء المغربى غدًا الأحد على ملعب الدفاع الجوى فى ذهاب نصف نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة الذهاب يوم 27 يونيو الجارى بمركب محمد الخامس فى كازبلانكا.

وضم الأرجنتينى رودلفو أروابارينا المدير الفنى لفريق بيراميدز 20 لاعبًا لمواجهة الرجاء كلاً من.. حراسة المرمى: شريف إكرامى - أحمد الشناوى، خط الدفاع: على جبر - محمد حمدى - أسامة جلال - أحمد فتحى - أحمد سامى - أحمد أيمن منصور، خط الوسط: عمر جابر - رمضان صبحى - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - إيريك تراورى - أحمد توفيق، خط الهجوم: محمود وادى - دودو الجباس.

وكان أروابارينا تعرض للكثير من الانتقادات فى الفترة الماضية، بسبب تراجع نتائج بيراميدز تحت قيادته، خاصة بعد الهزيمة الأخيرة من سموحة بثلاثية نظيفة فى الدورى العام، واعترف المدير الفنى خلال الجلسة التى عقدها مع إدارة النادي، بتحمله المسئولية الكاملة عن النتائج الأخيرة فى الدورى وأنه بصفته المدير الفنى فهو المسئول عن كل شيء يخص الفريق، معترفا بأن الإدارة لم تقصر فى أى شيء تجاه الفريق سواء الجهاز الفنى أو اللاعبين، ووفرت الدعم المطلوب على كل المستويات وبكل قوة.

تولى أروابارينا قيادة بيراميدز فى 11 نوفمبر 2020، ويمتد تعاقده مع الفريق حتى نوفمبر 2022، ونستعرض أبرز ما قدمه صاحب الـ 45 عاماً مع بيراميدز فى الأرقام التالية:

تولى أروابارينا قيادة بيراميدز في: 35 مباراة

فاز في: 18 مباراة

تعادل في: 11 مباراة

تلقى: 6 هزائم

سجل بيراميدز تحت قيادته: 55 هدفاً

بينما استقبلت شباكه: 36 هدفاً

أكبر هزيمة تلقاها كانت: 4/2 أمام سيراميكا

يحتل بيراميدز تحت قيادته المركز: 8 فى جدول الدوري