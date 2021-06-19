شكرا لقرائتكم خبر عن حضور مميز للأجانب..7 أهداف أهلاوية هزت شباك الترجى فى ملعب رادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى فى السادسة مساء اليوم، السبت، اختباراً صعباً، حينما يحل ضيفاً ثقيلا على الترجى التونسى باستاد حمادي العقربي برادس فى ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقى، فى تحدٍ جديدٍ ضمن رحلة المارد الأحمر للتتويج باللقب العاشر في تاريخه، ويسعى الأهلى للخروج الآمن من المباراة بتحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مباراة العودة التى تقام بالقاهرة السبت المقبل، فيما يسعى بطل تونس لتعقيد مهمة الأهلى باستغلال إقامة المباراة على أرضه.

وشهدت مواجهات الأهلى مع الترجى التونسي فى رادس تألقا كبيرا لأجانب القلعة الحمراء الذين نجحوا فى تسجيل أربعة أهداف من إجمالى 7 أهداف سجلها نجوم المارد الأحمر فى 9 لقاءات، أقيمت أمام فريق أبناء باب سويقة على ملعبه؛ الملعب الأولمبي برادس بتونس العاصمة.

وعلى الرغم من أن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة الحالى بالأهلي، سجل هدفا غاليا فى شباك الترجى فى بطولة 2001، ليخطف التعادل للمارد الأحمر، كما نجح محمد ناجى جدو ووليد سليمان لاعبا الأهلى فى تسجيل ثنائية أهدت المارد الأحمر لقب دوري الأبطال الأفريقى عام 2012 بنهائى دوري الأبطال الأفريقى فى اللقاء الذى انتهى بفوز الأهلي 2-1 إلا أن أجانب القلعة الحمراء كان لهم حضور قوى فى مواجهات رادس.

البداية كانت مع الغانى جون أنطوى مهاجم الأهلى السابق وبيراميدز الحالى الذى سجل هدفاً للمارد الأحمر فى شباك الترجى ببطولة الكونفدرالية موسم 2015 ليفوز الأهلي بالمباراة فى قلب رادس، وسار على نفس النهج الثنائى التونسي على معلول والنيجيري جونيور أجايي، لاعبا المارد الأحمر، اللذان سجلا هدفين فى شباك الترجي فى إياب الدور ربع النهائى لدوري الأبطال الأفريقي موسم 2017 ليفوز الأهلي 2-1.

كما نجح المغربى وليد أزارو، مهاجم الأهلي السابق والاتفاق السعودى الحالى، فى هز شباك الترجى على ملعبه فى دوري الأبطال الأفريقى موسم 2018 بدور المجموعات ليخطف انتصارا غاليا للمارد الأحمر.