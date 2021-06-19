شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفاوض شادى حسين مهاجم سيراميكا.. وباسم مرسي البديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل شادى حسين، مهاجم فريق سيراميكا، دائرة المرشحين بقوة للانضمام لصفوف فريق الزمالك خلال الميركاتو الصيفى المقبل، بعد حصوله على إشادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للأبيض.

ولعب شادى حسين 25 مباراة الموسم الحالى مع فريقه سيراميكا، بمسابقتى الدورى والكأس، أحرز خلالها 6 أهداف وصنع 4 أخرى.

وأصبح شادى حسين بمثابة العقبة أمام عودة باسم مرسى لصفوف الزمالك، حيث دخل فى منافسة شرسة مع مهاجم مصر المقاصة الحالى لحجز مكان فى صفقات الفريق الأبيض الصيفية نظرا لصعوبة ضم الثنائى فى نفس الميركاتو.

ويحسم الفرنسى باتريس كارتيرون مصير المهاجم المحلى المنتظر ضمه لصفوف الزمالك خلال الفترة المقبلة، حيث طلب المدرب مهلة لاتخاذ القرار النهائى رافضاً التعجل فى حسم الصفقات، خاصة أن الوقت لا يزال مبكراً والموسم الحالى لم ينته بعد.

وحال فشل مفاوضات الزمالك مع شادى حسين سيكون التعاقد مع باسم مرسى فى مقدمة الخيارات المطروحة على المائدة البيضاء، ليكون بديلاً لمهاجم سيراميكا فى الصفقات الصيفية المنتظرة.