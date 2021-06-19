على معلول "ورقة الأهلى الرابحة" أمام الترجى التونسى بدوري الأبطال

القاهرة - سامية سيد - يتصدر النجم التونسى على معلول، الظهير الأيسر للأهلى، أهم أسلحة المارد الأحمر فى موقعة الترجى التونسى المقرر إقامتها في السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة باستاد حمادى العقربى فى رادس فى ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وجاءت عودته من الإصابة لتمثل قوة ضاربة بعد غياب دام أكثر من 3 أشهر، وظهر معلول بعد غياب طويل فى مباراة السوبر الأفريقى أمام نهضة بركان المغربي، حيث شارك النجم التونسى لمدة 45 دقيقة.

وكان معلول أبرز لاعبى الأهلى الذين استفادوا من وديات التوقف الدولى التى خاضها منتخب تونس، حيث شارك ظهير الأحمر مع نسور قرطاج فى 3 مباريات بعدد دقائق متفاوتة، ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية فى المواجهة رقم21، التى تقام فى رادس الليلة؛ لتسهيل مهمته فى مباراة الإياب المقرر إقامتها بالقاهرة يوم 26 من يونيو الجاري.

وشارك معلول صاحب الـ 31 عاماً مع الأهلى فى 13 مباراة هذا الموسم وسجل هدفين وصنع ستة آخرين وحصل على إنذارين، فيما تساوى القيمة التسويقية للنجم التونسى 1.40 مليون يورو بعدما خاض 149 مباراة بكل البطولات مع القلعة الحمراء بإجمالى 13115 دقيقة ونجح فى تسجيل 24 هدفاً وصنع 43 وحصل على 15 إنذاراً.

كما توج معلول مع الأهلى بـ 4 بطولات للدورى بطولتين لكأس مصر وبطولتين لكأس السوبر المحلى ولقب لدورى الأبطال الأفريقى ولقب للسوبر الأفريقي، بجانب برونزية كأس العالم للأندية.