شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب معارين الزمالك بعد الخروج من ميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك خلال الانتقالات الشتوية الماضية رحيل أكثر من لاعب سواء بالبيع أو الإعارة، لأسباب فنية أو مادية، وفى الوقت الحالي يدرس الجهاز الفنى لفريق الزمالك موقف المعارين ومستواهم مع الأندية التى انتقلوا إليها لتحديد من أحق بالعودة إلى ميت عقبة مرة أخرى.

ويمتلك الزمالك قائمة من المعارين وهم: محمد أوناجم للوداد المغربي، ورزاق سيسيه إلى الاتحاد السكندري ومصطفي فتحي إلى سموحة وكريم بامبو إلى البنك الأهلي وعمر السعيد إلى الجونة، بخلاف مصطفي محمد المعار لمدة موسم ونصف إلى جالطا سراي التركي.

نرصد فى السطور التالية ما قدمه معارى الأبيض فى الأندية الأخرى..

البلدوزر مصطفى محمد، فمنذ إعارته إلى جالاطا سراى التركى وهو يعيش حالة من التألق فى رحلته الاحترافية، حيث شارك مع فريقه فى 16 مباراة بالدورى التركى سجل خلالها 8 أهداف، بالإضافة إلى مباراة بكأس تركيا امام الانيا سبور سجل فيها هدف أيضا.

وعلى نفس الطريق سار مصطفى فتحى حيث أصبح حديث الصباح والمساء فى الزمالك وسموحة بعد أن تمت اعارته للفريق السكندرى، وهو ما ظهر بشكل لافت بمشاركته فى 18 مباراة للفريق الأزرق، سجل فيها 9 أهداف وصنع 5 لزملاءه.

وكذلك رزاق سيسيه بمجرد إعارته للاتحاد السكندرى، قدم أوراق اعتماده للجهاز الفنى والجماهير، فشارك فى 20 مباراة مع زعيم الثغر منها 19 بالدورى ومباراة واحدة بكأس مصر، وسجل 7 أهداف بالبطولة المحلية.

وبالانتقال إلى عمر السعيد فظهر مع الجونة فى 12 مباراة ببطولة الدورى، سجل خلالها 6 أهداف.

كريم بامبو .. تمت إعارته إلى البنك الأهلي، فى يناير الماضى، شارك فى 12 مباراة بالدورى سجل فيها هدف واحد، كما شارك فى مباراة واحدة بكأس مصر وكانت أمام وادى دجلة وخسرها الفريق بثلاثية.

وفيما يخص محمد أوناجم فشارك مع الوداد المغربى فى 24 مباراة منها 17 بالدورى و 5 بدورى أبطال أفريقيا، ومباراتين فى كأس المغرب سجل 4 أهداف وصنع 9.