ضياء السيد يقرر تصعيد 6 ناشئين من سيراميكا للفريق الأول

القاهرة - سامية سيد - قررضياء السيد، المدير الفني لنادي سيراميكا، تصعيد 6 لاعبين من قطاع الناشئين فى إطار سياسة الدفع باللاعبين الواعدين منذ بداية الموسم الحالى، وجاء قرار المدير الفني لنادي سيراميكا بعدما حاز اللاعبون إعجابه خلال الفترة الماضية.

واللاعبون الستة الذين وقع عليهم الاختيار هم عمرو نعمان وسمير هشام وحازم خالد ومحمد ياسر ومحمد حسن ومروان محمد.

وقدم اللاعبون أداءً مميزًا خلال الموسم المنقضي مع باقي زملائهم، بشكل دفع ضياء السيد لتصعيدهم، مع التفكير فى تصعيد عدد آخر من مواليد 99 ، ومواليد 2001 ، ضمن مرحلة تجهيز صف ثان، قادر على استكمال مسيرة نادي سيراميكا ، بنفس الأداء والنتائج الجيدة، التي نالت احترام وتقدير الشارع الكروي في مصر، وتحديدًا منذ الصعود للدوري الممتاز .

وانتزع فريق المصرى البورسعيدى وصافة الدورى من الأهلى، بعد الفوز على سيراميكا، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما، الأربعاء الماضى، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة، يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثاني برصيد 43 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 10 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفا، بينما يحتل سيراميكا المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 32 هدفا، وتلقت شباكه 31 هدفاً وما زالت لديه مباراة مؤجلة.